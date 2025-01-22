Rajesh Kumar Singh[シカゴ ２１日 ロイター] - 米航空大手ユナイテッド航空が２１日発表した２０２４年第４・四半期決算は、調整後１株利益が３．２６ドルとなり、ＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想平均の３．００ドルを上回った。堅調な旅行需要と価格決定力の改善が寄与した。２５年第１・四半期の調整後１株利益については０．７５─１．２５ドルとの見通しを示し、アナリスト予想の０．５４ドルを超えた。２５年通期の調