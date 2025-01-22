北朝鮮の労働新聞は22日、米国のトランプ大統領の就任を伝えた。昨年11月の選挙で大統領に当選し、就任式が今月20日にワシントンで行われたことだけを短く伝えた。論評などはなかった。トランプ氏は20日、記者団に対し、金正恩（キムジョンウン）総書記について「彼とは関係がよかった。核保有国だが、うまくやれた」と述べている。米政府は北朝鮮を核保有国と認めてこなかった。（ソウル＝太田成美）