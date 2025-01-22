俳優の竜星涼が、22日に自身のインスタグラムを更新。イメージ激変の最新ショットにファンから絶賛が集まっている。【写真】ちょっと危ない雰囲気がカッコいい竜星涼竜星は、月と橋の絵文字を添えて「Let’s go」とつづり、自撮りショットを公開。普段の爽やかなイメージから一変、黒のジャケットを羽織ったオールバック＆サングラスな姿は、カッコよくもちょっと悪そうな雰囲気をかもしている。衣装についてのコメントは見