“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDINO（ディノ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」（毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。1月13日（月・祝）の放送では、新年最初の放送ということで「今年の目標」を語りました。SEVENTEENDINO：生徒のみなさん、明けましておめでとうございます。DINO先生、授業前に書き初