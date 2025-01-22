鳥塚 亮社長のギャグから生まれた「観光ダジャ列車」の第一弾。正体は「鶏飯電車」静岡県の大井川沿いを走る大井川鐵道で2025年1月から3月にかけ、土・日曜日に「鶏飯電車」が運行されます。16000系電車の車内で奄美地方の郷土料理「鶏飯」を味わう企画で、同社の鳥塚 亮社長のギャグから生まれたとのこと。「けいはん」と聞けば一般的に、京都〜大阪間などを結ぶ京阪電気鉄道が連想されるでしょう。大井川鐵道16000系。元・近鉄