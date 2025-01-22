【星のカービィまるさんかくプププ】 1月22日 発売 価格：1,320円 対象年齢：0～3歳 KADOKAWAは、絵本「星のカービィまるさんかくプププ」を1月22日に発売した。価格は1,320円。 本書はアクションゲーム「星のカービィ」を題材とした0歳から楽しめる絵本。なんでも吸いこむカービィの特徴