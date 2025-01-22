【「Desktop Mate」100万ダウンロード達成】 1月22日 発表 インフィニットループは、同社が展開するWindows用デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」が1月8日の配信開始から約2週間という短期間で累計100万ダウンロードを達成したことを発表した。 また、多くのユーザーに最新情報をより迅速に届けるための公式Xアカウン