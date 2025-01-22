タレント・中居正広の女性トラブルに関する報道を機に、フジテレビへのCM差し止めを決める企業が続出していることについて、韓国でも注目が集まっている。【写真】韓国で“失敗”した元アイドル、日本で「水商売」韓国メディアは「日本のフジテレビ、“有名芸能人の性上納”波紋…広告も続々と打ち切られた」（『中央日報』）、「日本の国民的アイドル“SMAP”のリーダー、“女子アナ性上納”の波紋」（『ソウル新聞』）などと、「