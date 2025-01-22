配偶者の家族との関係は、予想外のストレスをもたらすことがあります。今回は、難しい義母との関係を円滑に保つヒントについて紹介します。【押しつけのない対話を】義母からの一方的な意見の押しつけは、関係性にヒビを入れる原因になります。互いの立場を尊重し、柔軟に意見交換ができるよう努めましょう。【サプライズ前には相談を】計画やサプライズも、相手の事情や意向を把握してから進めるべきです。相手を十分に理解し、そ