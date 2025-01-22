米国野球殿堂は日本時間22日、今年の殿堂入りメンバーを発表し、マリナーズなど計3球団でプレーし、通算3089安打をマークしたイチロー（51）がアジア人として初めて選出された。【もっと読む】イチローと大谷翔平、天才2人の「決定的な差異」とは？？全米野球記者協会（BBWAA）会員による投票では99.7％の得票率に終わり、2019年のマリアノ・リベラ（ヤンキース）に次いで史上2人目の満票での受賞とはならなかった。米野球殿