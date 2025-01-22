第47代トランプ大統領の就任式（20日）は、予定調和を大きく破る、ある意味、異様なものだった。【もっと読む】「私はTikTokが好きだ」…米トランプ大統領が一転、売却期限を90日間延長した理由と先行きまず会場が直前になって変更された。その日の予想最高気温がマイナス6度という異例の大寒波に襲われたからだ。通常は連邦議会議事堂バルコニー、つまり屋外で執り行われるはずが、屋内に変更になった。室内での就任式は40