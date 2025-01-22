フジテレビは完全壊滅に向かって歩み始めた。企業のCM出稿差し止めドミノは50社を超えただけでなく、キッコーマンがフジテレビに対し、1社提供の長寿番組「くいしん坊！万才」の放送を26日分から見合わせるよう要請したこともわかった。また村上誠一郎総務相が中居正広の女性トラブルにフジテレビ社員の関与が報じられていることについて問われ「できる限り早期の調査をし適切な対応を」と要求するなど放送局としての真摯な対応