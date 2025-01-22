Image: 株式会社ハレルヤ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。荷物の持ち運び性を優先するか見た目のスタイリッシュさを重要視するかで、持っていくバッグが変わるんじゃないでしょうか。リュックで出勤したいけど、夜に友人と会うときはカジュアルなトートバッグがあると嬉しい…といったケースで活躍してくれそうなのが、3WAYバッグ「Sofica（