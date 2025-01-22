岩手県は２２日、盛岡市の養鶏場２か所から高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある採卵鶏が見つかり、遺伝子検査で陽性が確認されたと発表した。県は同日、飼育する計約６６万羽の殺処分を始めた。鳥インフルエンザの感染確認は今季、全国で４１、４２例目、岩手県で４、５例目。