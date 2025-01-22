元SMAPの中居正広（52）のフジテレビ勤務の女性との「9000万円トラブル」で、同社の幹部社員の関与があったと報じられたことで、50社以上のCMスポンサーの撤退が見込まれ、社の存続を揺るがす事態となっているフジテレビ。同局で流れるCMが、日に日に「ACジャパン」に切り替わる中、人気タレントへ女子アナを“上納”している疑惑が取り沙汰された渦中の同局の女子アナたちが、会社への怒りと悲鳴の声を上げている。【もっと読む