寧夏回族自治区呉忠市同心県河西鎮の太陽光発電所。（ドローンから、同心＝新華社記者／楊植森）【新華社西安1月22日】中国国有送電大手、国家電網の地方支社である西北分部はこのほど、西北部の新エネルギー発電の設備容量が2024年末時点で3億500万キロワットに達し、発電設備容量全体の56.0％を占めたと明らかにした。内訳は風力発電が1億2700万キロワット、太陽光発電が1億7800万キロワットだった。国家電網傘下で西北部