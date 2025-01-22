茂木敏充氏自民党旧茂木派（平成研究会）が政治団体としての解散届を総務相に提出し、正式に解散したことが分かった。昨年12月27日付。関係者が今月22日、明らかにした。自民派閥で正式に解散したのは旧岸田派、旧森山派に続いて3例目。派閥裏金事件を受け、昨年4月に政治団体を解消する方針を決めていた。旧茂木派は、竹下登元首相が創設した「経世会」の系譜。2021年から茂木敏充前幹事長が会長を務めていた。