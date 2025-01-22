Image: Wachiwit / Shutterstock.com Microsoft（マイクロソフト）は、AI普及のために「Copilot」を猛プッシュです。仕事や日常で多くの人が触れるアプリといえば、Microsoft Officeではないでしょうか。そんな「Microsoft 365 Office」が「Microsoft 365 Copilot」に改名すると言う計画が2024年12月に発表され、じわじわとMicrosoftのサービス改名が進められてきました。Microsoftといえば