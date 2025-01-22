21日夕方、大阪の観光名所「通天閣」の近くで火事がありました。燃えたのは「ゲームセンター」で、広がった煙の影響で通天閣の観光客も一時的に避難しました。【写真を見る】炎が燃えさかり、何かが爆発するような音も「改札を出たら煙が充満」約2時間燃え続ける大阪のシンボル・通天閣から約100メートルの商店街の一角で、火事が起きました。黒煙を上げて激しく燃える炎。放水しても、その火の勢いは止まりません。炎が燃えさかり