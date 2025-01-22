去年１１月の兵庫県知事選での斎藤知事のＳＮＳ運用をめぐり、知事陣営の広報担当者のＬＩＮＥのやり取りを記した画像が報道機関に公開されました。兵庫県の斎藤知事は去年１１月の知事選で、広報活動の企画・立案をめぐり、県内のＰＲ会社に７０万円あまりの報酬を支払ったとして刑事告発されています。２１日、報道機関に提供されたのは、知事の陣営にＳＮＳ動画の編集などを申し出た神戸市議と陣営の広報担当者との間でや