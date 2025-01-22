歯の鑑定で約３０００体の遺体の身元特定に貢献したとして、大阪府警が歯科医師会に感謝状を贈りました。１月２１日、大阪府警から感謝状が贈られたのは大阪府歯科医師会です。府の歯科医師会は１９９２年から身元が分からない遺体の生前と死後の歯のレントゲンを見比べ、治療の痕が一致するかなどで身元を特定する「歯牙鑑定」を警察からの協力要請を受けて行っています。「歯牙鑑定」は指紋やＤＮＡ鑑定では身元の特定が難