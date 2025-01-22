親子のお笑い芸人「完熟フレッシュ」の池田57CRAZY（49）が22日までにXを更新。交際2年で結婚を考えていた女性から別れを告げられたと報告した。池田は、娘の池田レイラ（20）の後ろでうなだれている写真を投稿。「10日程前に軽くポストしてましたが、突然別れを告げられた間も無く交際2年の本気で結婚を考えてて、2年の記念日にプロポーズをしようと思ってた彼女に、今日会って話す事が出来たので、思いの丈を全て伝えたのですが