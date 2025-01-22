４月に開幕する大阪・関西万博で、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）が去年１月に月面着陸した実証機の模型などを展示すると発表しました。博覧会協会が出展するパビリオン『フューチャーライフヴィレッジ』。常設展示のほか、約７０の企業や団体が入れ替わりで体験型の展示を行います。このうちＪＡＸＡは「月に立つ。その先へ、」をテーマに、去年１月に月面着陸した小型月着陸実証機『ＳＬＩＭ』や、世界で初めて、宇宙服