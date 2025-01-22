１月２１日、大阪市の通天閣近くで火事があり男性１人が軽傷です。２１日午後５時前、大阪市浪速区の通天閣本通商店会のゲームセンターで「黒煙が上がっている」と１１０番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車４２台とヘリ１機が駆けつけ、火は約２時間後にほぼ消し止められましたが、鉄骨５階建て建物の５００平方メートルと木造２階建ての建物の一部が焼けました。（目撃者）「家が近くなので休憩していて、