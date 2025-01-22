【週刊少年マガジン 2025年8号】 1月22日 発売 価格：400円 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年8号」を本日1月22日に発売した。価格は400円。表紙と8ページの巻頭グラビアを菊地姫奈さんを飾っている。 今号の巻頭カラーは「黙示録の四騎士」。特製タンブラーが抽選で40名に当たる企画も実施される。 また、センタ&#