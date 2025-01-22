ノリタケが４日続伸している。２１日の取引終了後、自社株６５万１３００株（発行済み株数の２．１９％）を３月１０日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は２９０３万４３９８株となる。 出所：MINKABU PRESS