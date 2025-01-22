ザスパ群馬は１月22日、2024年シーズン限りで契約満了となっていたMF杉本竜士の現役引退を発表した。現在31歳の杉本は、2011年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタート。その後は名古屋グランパス、徳島ヴォルティス、横浜FCなどを渡り歩き、2023年からは群馬でプレー。昨季はJ２リーグで18試合に出場も、シーズン終了後に契約満了で退団していた。スパイクを脱ぐ決断をしたMFは群馬の公式サイトを通じてコメントを発表。