フジ・メディア・ホールディングスが続騰している。タレントの中居正広氏と女性との間のトラブルを受け、国内企業からフジテレビジョンでのＣＭを差し止める動きが広がるなか、同社は２３日に臨時取締役会を開く予定だと２１日に明らかにした。文化放送社長など社外取締役が開催を要求したと伝わっている。更に、２２日朝にはフジＨＤの株主である米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが、２度目の書簡を送付したと