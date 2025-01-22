ＡＯＫＩホールディングスが冴えない。同社は２１日、連結子会社の快活フロンティアのサーバーにおいて外部からの不正アクセスがあり、顧客の個人情報の一部が外部へ漏えいした可能性があることが判明したと発表。事業展開への影響を懸念した売りが出たようだ。対象個人情報データの総件数は現在調査中。「快活ＣＬＵＢ」会員の氏名や性別、住所、電話番号などが漏えいした可能性があるという。クレジッ