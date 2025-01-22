「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、ラオックスホールディングスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ２２日の東京市場で、ラオックスは前日終値近辺で小動き。１４日に直近安値１７０円をつけるなど軟調な展開が続いており、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、昨年１１月８日に発表した２４年１２月期第３四半期累計（１A