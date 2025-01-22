午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８６、値下がり銘柄数は４８９、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄、機械、電気機器、その他製品、証券・商品など。値下がりで目立つのは石油・石炭、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS