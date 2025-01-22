2026年開催のミラノ・コルティナ大会で２大会ぶりのパラリンピック出場を目指すアイスホッケー日本代表は、３ヵ国４チームによるトーナメント大会「2025ジャパンパラアイスホッケーチャンピオンシップ」に出場した。１月14日に行われた準決勝では強豪の韓国に０-３で敗れたものの、翌日の３位決定戦でTeam MAXを２-０で制し、勝利で大会を締めくくった。運命を握る２大会を控える日本代表の課題はパラリンピックを翌年に控えた今年