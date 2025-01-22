ラストワンマイルが大幅続伸している。２１日の取引終了後に発表した２４年１２月度の月次主要ＫＰＩ（重要業績評価指標）で電気、宅配水、インターネット、その他を合わせたストック売り上げが前年同月比２８．７％増の５億５１００万円となり、増収基調が継続していることが好感されている。 出所：MINKABU PRESS