米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ米大統領が就任後100日以内に中国を訪問する可能性があります。同紙は、「トランプ氏は就任後100日以内に中国を訪問することに興味を示した」とし、「訪問は米共和党が中国の習近平国家主席との関係強化を望んでいることからの可能性がある。バイデン前大統領の任期中、米国と中国の関係は悪化したことがある」と指摘する一方、トランプ氏が2期目の初めに訪中するかどうか