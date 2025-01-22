【在阪テレビ局アナウンサーの「アナランド」】どこのアイドルグループにいてもセンターを張れるであろうイケメン。カンテレ1年目の秦令欧奈アナウンサー（24）は、入社時の同局アナウンサーTikTok自己紹介映像での2万1500件など、複数のSNSで合計20万件以上の「いいね」を獲得。「千葉雄大クンに似てる」と大バズりした。大学2年の時、同期が就職活動を始め「ちょっと焦って」と将来のことを考え始めた。いろいろ調べて「一