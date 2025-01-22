古河電気工業、フジクラが高い。トランプ米大統領が２１日、民間企業による米国内のＡＩインフラ整備に向けた巨額投資プロジェクト「スターゲート」を発表した。これが刺激材料となり、きょうの株式市場ではＡＩ関連株を物色する動きが活発化。ＡＩ開発に欠かせないデータセンター向けの需要増が期待される電線株にも買いが波及し、古河電やフジクラのほか、住友電気工業、ＳＷＣＣが上昇している。