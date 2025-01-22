誰もが一度は見かけたことのある雑誌、『POPEYE』や『anan』のロゴマークをデザインしたのが同じ方なのをご存知ですか？このロゴマークを手掛けたのは、堀内誠一さん。堀内さんは他にも、絵本『ぐるんぱのようちえん』の絵をはじめ、絵本作家やデザイナー、アートディレクター、著述家など、多岐にわたって活躍したアーティストなんです。そんな堀内さんの多彩な作品を見て感じることができる「堀内誠一展FASHION・FANTASY・FUTU