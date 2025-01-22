アメリカ政府は2025年1月20日に就任したドナルド・トランプ大統領のもとでさまざまな改革が進められています。その一環として、大統領官邸(ホワイトハウス)の公式ウェブサイトからスペイン語のページが削除されました。'GO HOME' - White House removes Spanish language from website | Regional/National Headlines | local3news.comhttps://www.local3news.com/regional-national/go-home-white-house-removes-spanish-language