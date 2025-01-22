くら寿司のハイグレード店「無添蔵」にて、食べて能登を応援する「北陸」フェアを開催。冬の日本海でたくましく育ち、引き締まった身とほどよい脂乗りが特徴の「【石川県産】寒ぶり」や、福井県大野市の水で育ち、上質でほどよい脂乗りでありながら、後味さっぱりと食べられる「ふくい名水サーモン」などを使ったお寿司が提供されます！ 無添蔵「北陸」フェア   期間：2025年1月24日（金）〜 くら寿司の