精糖工業会の新春賀詞交歓会が1月9日に都内で開催され、精糖各社をはじめ特約店・流通関係など関係者約150人が集った。消費マインドの減退で砂糖消費が伸び悩む中で、業界のさらなる飛躍・向上を誓った。冒頭あいさつに立った森本卓会長は、糖価調整制度の基盤となる砂糖勘定が巨額の累積赤字に陥っている問題に触れ「制度運用における不公平・不公正の解消は喫緊の課題であり、精製糖業界と異性化糖業界の公平な競争の場が確保さ