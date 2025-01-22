農林水産省の第2回砂糖の需給見通し（令和6年12月）によると、令和6砂糖年度（令和6年10月〜令和7年9月）の国内砂糖消費量は175万tと、昨年9月の第1回見通しが据え置かれた。コロナ収束後、砂糖消費は人流・経済活動の回復に伴い緩やかな回復を示してきたが、令和5砂糖年度は一転174.2万tと6000tの微減に転じた。引き続き好調なインバウンド需要を背景に、再び回復基調を取り戻すことができるのか。令和7年は精製糖業界にとって正