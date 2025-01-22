映画『スター・ウォーズ』に登場するダース・ベイダーにそっくりの新しい生物が、ベトナムで発見されました。 ↑ダース・ベイダー似の新種の生物（画像提供／Live Scienece／X）   この生物は体長32.5cm、体重1kgにもなり、大人が両手を使わないと持ち上げられないほどの大きさです。ダンゴムシやシャコの巨大版といった感じでしょうか。   驚くことに、この生物はベトナムのクイニョンという都市の市場で売られていまし