OpenAIがソフトバンクやOracle、MGXと共同で、今後4年間で5000億ドル(約77兆円)を投資してアメリカに新しいAIインフラストラクチャを構築するための「Stargate」プロジェクトを開始したことを発表しました。このプロジェクトの運営責任はOpenAIが、財務責任はソフトバンクが務め、プロジェクトの初代会長にはソフトバンクの孫正義代表が就任します。Announcing The Stargate Project | OpenAIhttps://openai.com/index/announcing-