自身をハードコアゲーマーと称し、X(旧Twitter)でたびたびゲーム配信を行ってきた億万長者のイーロン・マスク氏ですが、「Path of Exile 2」や「ディアブロIV」でアカウントのブースティング(他人にアカウントのレベルを引き上げてもらう行為)を行っていたことを認めました。Elon Musk Paid To Boost His Accounts In Fake Gamer Controversyhttps://kotaku.com/elon-musk-poe2-diablo-4-paid-boosting-fake-controversy-185174367