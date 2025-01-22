ドジャースのムーキー・ベッツ選手が21日、大谷翔平選手がグローバルアンバサダーを務める大手飲料メーカー伊藤園のイベントにサプライズで登壇しました。昨シーズンからチームメートとなった大谷選手の活躍について聞かれると「それを説明するような言葉があるかどうか、ちょっと分かりませんね。というのも、ショウヘイの業績っていうのは、もう本当にアメリカに来て以来すごいものですよね。彼の野球はクールだけど、本当に特別