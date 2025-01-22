“イチ・メーター”でおなじみのエイミー・フランツさんが21日（日本時間22日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本選手、アジア選手初の米殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）を祝福した。エイミーさんはイチロー氏の通算安打数（メジャー通算3089安打、日米通算4367安打）を示すお手製のボードを背景に「おめでとうイチロー！！！2025年米国野球殿堂入り。Congratulations」