かつてイチローとWBC決勝で名勝負を演じ、東京ヤクルトスワローズでも活躍した韓国の元プロ野球選手イム・チャンヨン（林昌勇／48）が、詐欺容疑で懲役刑を求刑された。【写真】イチロー激怒の韓国“マウンド国旗立て”1月21日までに『news1』など韓国メディアが報じたところによると、同日に行われた光州（クァンジュ）地裁・刑事11単独（キム・ソンジュン部長判事）の結審公判で、詐欺容疑で起訴されたイム・チャンヨンに検察が