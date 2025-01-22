２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、これまで姿を見せなかったチャンミカ（松井玲奈）の彼氏・ター君（永嶋柊吾）が登場するも、ネットはチャンミカを心配する声があがっている。この日の「おむすび」では、東日本大震災の影響で心がふさぎがちな歩（仲里依紗）を励ます意味を込め、チャンミカが彼氏のター君を通して合コンを提案する。チャンミカはいつも電話でター君と話しており、デレデレ。そんなた