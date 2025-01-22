買い物客らでにぎわう海南省海口市の免税店「海口国際免税城」。（２０２４年１２月３１日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口1月22日】中国海南省の2024年の域内総生産（GDP）は前年同期比3.7％増の7935億6900万元（1元＝約21円）となった。21日に開かれた同省の経済運営状況に関する記者会見で明らかになった。一定規模（主要業務の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は7.4％増だった。うち