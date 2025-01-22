【クーパーズタウン（米ニューヨーク州）＝平沢祐】米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日米通算４３６７安打を誇るイチロー（本名・鈴木一朗）氏（５１）が２１日に日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたことを受け、巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんがコメントを寄せた。「アメリカでの野球殿堂入り心より祝福致します。日本の野球にとりましても歴史的な日になったと思います。これまでの野球の常識にとら